В Челябинске молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими

Мужчина уже 28 раз привлекался к административной ответственности

Напротив дома № 88 по Комсомольскому проспекту в Челябинске 20-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в УГИБДД по городу.

Авария случилась накануне вечером. Молодой мужчина за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением, въехал в бордюрный камень, после этого машина изменила траекторию движения и врезалась в «Мазду».

«Пострадал 20-летний пассажир легковушки и 17-летняя девушка. Они госпитализированы», — сообщили в городском УГИБДД.

Выяснилось, что водитель ВАЗа с начала года уже 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.