В Челябинске молодой человек погиб в ДТП из‑за пьяного друга‑водителя

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Полиция Челябинска выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего ночью 25 сентября в районе АМЗ. На данный момент установлено, что нетрезвый шофер разбил свой ВАЗ-2110, при этом смертельные травмы получил его пассажир, сообщили Первому областному информагентству в отделе пропаганды городского управления ГИБДД.



По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 03:10 на улице Блюхера. 19-летние приятели ехали от улицы Кузнецова в сторону улицы Дарвина. Водитель, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и последовательно врезался в бордюрный камень, опору ЛЭП и дерево. Пассажир в результате получил тяжелые травмы. Молодого человека оперативно доставили в больницу, но врачи спасти его не смогли.

Как выяснилось, водитель не имел права управления автомобилем. Вдобавок полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования лихач отказался.

Обстоятельства ДТП уточняются, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД в состоянии опьянения и смерть человека.