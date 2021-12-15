В Челябинске молодой человек ограбил салон сотовой связи

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам

В Челябинске 21-летний молодой человек разбил витрину салона сотовой связи и украл мобильные телефоны. Полицейские задержали грабителя по горячим следам. Возбуждено уголовное дело, сообщили 14 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в салоне сотовой связи, расположенном на улице Первой Пятилетки. Находящийся в магазине молодой человек разбил витрину и открыто похитил четыре сотовых телефона. Ущерб сотрудники салона оценили в 54 тысячи рублей.

«В ходе патрулирования прилегающей к месту происшествия территории полицейские по приметам, указанным заявителем, задержали предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. Похищенные сотовые телефоны изъяты у подозреваемого при задержании и после проведения необходимых следственных действий будут возвращены собственнику»,— уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Челябинцу грозит до семи лет лишения свободы.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.