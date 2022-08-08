В Челябинске молодого мужчину осудили за половую связь с 13‑летней девочкой

Виновного отправили в колонию общего режима

Суд в Челябинске вынес приговор 19-летнему местному жителю. Он признан виновным в половом сношении с лицом в возрасте от 12 до 14 лет (часть 3 статьи 134 УК РФ). Об этом сегодня, 8 августа, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд установил, что зимой 2022 года мужчина в одной из квартир Челябинска вступил в интимную связь с 13-летней девочкой.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в изнасиловании 10-летней падчерицы.