В Челябинске мобилизованного приговорили к сроку в колонии за дезертирство

Военнослужащий не вернулся в часть после увольнения

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему. Он признан виновным в уклонении от службы в период мобилизации (часть 3 статьи 338 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

В ноябре прошлого года обвиняемому было предоставлено увольнение, однако по его окончании мужчина не вернулся в часть и скрывался в съемной квартире в Челябинске. Также осужденный получил новый паспорт, представив в органы ложную информацию об утере документа.

«Военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу.