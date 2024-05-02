В Челябинске многодетную мать проверят после публикации видео с избиением ребенка

Женщину ранее привлекали к административной ответственности

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В Челябинске проводится доследственная проверка после публикации в соцсетях видео, где женщина избивает своего ребенка в одном из дворов в Калининском районе, сообщили в СУ СКР по региону.

По сведениям очевидцев, женщина регулярно бьет детей и уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие случившемуся, дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания ребенка, а также деятельности органов системы профилактики, по итогам принято процессуальное решение», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Доследственная проверка проводится по признакам преступления по статье 117 УК РФ («Истязание»).

«Полицейские незамедлительно отреагировали на поступившее заявление. По указанному адресу были направлены инспекторы по делам несовершеннолетних для установления объективной картины произошедшего. В рамках доследственной проверки полицейские опрашивают соседей семьи, проверяют условия проживания несовершеннолетних. Также к работе подключены органы системы профилактики, которые при необходимости окажут необходимую помощь по воспитанию несовершеннолетних. В случае установления фактов совершения противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего законный представитель будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РФ. Ранее вышеуказанная гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На данный момент решается вопрос о постановке ее на профилактический учет»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

