В Челябинске многодетному отцу вынесли приговор за смерть знакомого

Виновный избил потерпевшего

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор 32-летнему местному жителю. Он признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ). Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в прокуратуре региона.

В марте 2022 года подсудимый находился в гостях у потерпевшего и поругался с ним. Во время ссоры виновный жестоко избил знакомого — мужчина от полученных травм скончался в больнице через несколько дней.

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строгого режима. Сестре погибшего он обязан компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

У осужденного остались четверо детей.