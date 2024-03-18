В Челябинске многодетная мать устроила голый стрим в присутствии детей

Женщина воспитывает несовершеннолетних одна

Прокуратура организовала проверку после сюжета федерального канала о многодетной матери из Челябинска, раздевшейся на стриме в присутствии детей, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, проводимой в отделе полиции Металлургический УМВД России по Челябинску по факту ненадлежащего исполнения матерью обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей», — прокомментировали в областной прокуратуре.

В Сеть попали кадры, на которых женщина выпивала в присутствии троих своих детей, а затем начала оголяться. Муж женщины умер год назад от инсульта, сообщают корреспонденты телеканала НТВ.

Проверку по признакам преступления по статье 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») проводят следственные органы. Ход проверки находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.