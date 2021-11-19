В Челябинске многодетная мать пойдет под суд за жестокое обращение с детьми

Трое малышей жили в антисанитарных условиях

Прокурор Калининского района Челябинска утвердил обвинительный акт в отношении 28-летней местной жительницы. Ее обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что обвиняемая проживала в одной из комнат коммунальной квартиры по улице Российской вместе со своими шестилетним, четырехлетним и двухлетним детьми.

«Мать вела аморальный образ жизни, приводила в квартиру друзей, с которыми употребляла спиртные напитки в присутствии детей, часто уходила из дома на длительное время, оставляя детей без присмотра, не готовила пищу, дети не мылись, спали на матраце на полу, образовательные учреждения не посещали», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Соседи по коммунальной квартире рассказывали, что женщина часто била своих детей. Сотрудники полиции и органы опеки изъяли детей из семьи. У малышей отсутствуют навыки гигиены, на телах видны следы побоев, у каждого диагностирован дефицит веса и задержка речевого развития. Комната, в которой жили дети, была грязной, повсюду валялись пустые бутылки из-под спиртных напитков.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Отец малышей живет в Узбекистане и судьбой детей не интересуется.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 10 Калининского района.

Как ранее сообщал наш сайт, Сосновский мировой суд вынес приговор в отношении 36-летней Натальи Гавриловой, муж которой обвиняется в убийстве ее сына Артема. Женщине назначили наказание за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности.