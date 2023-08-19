В Челябинске мигранты нелегально работали в цехе по фасовке сахара

Нарушения выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант»

В Челябинской области в ходе проверки мигрантов депортировали трех уроженцев стран Средней Азии, выявили 76 преступлений в сфере миграции, а также приняли 100 решений о выдворении иностранцев за пределы страны. Всего за неделю выявлено более 600 правонарушений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Накануне полицейские обнаружили цех по фасовке сахара в Советском районе Челябинска, где несколько мигрантов работали нелегально. В ходе проверки правоохранители пресекли семь нарушений административного законодательства. В отношении четырех граждан были приняты решения о выдворении из страны.

«Всего с начала проведения мероприятия за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечено уже 632 нарушителя. Из них 470 — за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации, 146 — за нарушения порядка осуществления трудовой деятельности, 13 — за ложные сведения при осуществлении миграционного учета, а также по другим статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,— уточнили в полицейском главке.

Кроме того, правоохранители выявили шестерых нарушителей, которые незаконно пересекли государственную границу, а также десятерых мигрантов, которые подделали документы для того, чтобы находиться на территории России. Также задержаны пять человек, которые находились в федеральном розыске. 31 иностранцу закрыт въезд в Россию.

«Полицейскими ведется работа и по привлечению к административной ответственности работодателей, допустивших нарушение миграционных правил. За каждого иностранного работника организации могут быть оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей или их деятельность может быть приостановлена деятельность на 90 суток»,— напомнили в ведомстве.