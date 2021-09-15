В Челябинске мигранта отправили в СИЗО по делу об убийстве сотрудницы салона эротического массажа

Обвиняемый плохо говорит по-русски, на процессе присутствовал переводчик

Сегодня, 15 сентября, Курчатовский районный суд отправил жителя Таджикистана в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в убийстве. Об этом Первому областному информагентству сообщили из зала суда.

Процесс проходил в закрытом режиме, журналистов на заседания не пустили.

Известно, что 23-летний обвиняемый плохо говорит по-русски, ему понадобилась помощь переводчика.

Напомним, в квартире одного из домов по улице Чайковского в Челябинске найдено тело 34-летней Ирины Балакиной. Здесь женщина работала мастером эротического массажа. Как говорят коллеги, почти всегда она находилась в салоне одна.

В роковой день в квартиру пришел обвиняемый и задушил Ирину колготками. Предполагалось, что преступление имело сексуальный мотив — якобы Балакина отказала мужчине в интимной близости, что и разозлило его. Однако теперь стало известно, что у погибшей пропали деньги и мобильный телефон. Вероятно, главной целью мигранта могла стать материальная нажива.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 ноября», — сообщили в суде.

СК проводит расследование по статье 105 УК РФ («Убийство»).