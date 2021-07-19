В Челябинске местная жительница перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Потерпевшая взяла несколько кредитов, желая получить прибыль на бирже

Жительница Челябинска отдала мошенникам более 800 тысяч рублей и осталась с кредитами, желая заработать на бирже. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

47-летняя жительница Курчатовского района рассказала полицейским, что увидела в одном из мессенджеров рекламу брокерской биржи. Женщина заказала обратный звонок, и позвонивший ей оператор разъяснил порядок внесения средств и схему игры на бирже. Потерпевшая перевела 11 тысяч рублей на неизвестный счет.

«Позже ей позвонила другая сотрудница, которая пояснила, что для получения прибыли необходимо увеличить бюджет счета. Поскольку у потерпевшей не было денег, она оформила в различных банках три кредита на общую сумму свыше 800 000 рублей, обналичила их и перевела несколькими суммами на абонентские номера, указанные мошенницами. После того как прибыль потерпевшей не поступила, а лжесотрудницы перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Злоумышленницам грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские проводят необходимые мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых.