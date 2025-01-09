В Челябинске менеджер автосалона пойдет под суд за мошенничество на 244 тысячи рублей

Уволившись, обвиняемый продолжал выманивать деньги у потерпевшего

В Калининский районный суд Челябинска поступило дело экс-сотрудника автосалона, обманувшего клиента на 244 тысячи рублей. Об этом сегодня, 9 января, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый принял на реализацию автомобиль Nissan X-Trail 2018 года выпуска и получил 35 тысяч рублей за предпродажную подготовку. Спустя месяц обвиняемый уволился из салона, однако продолжал звонить потерпевшему.

«Под разными предлогами получил еще 244 тысячи рублей за якобы устранение недостатков. Позже потерпевший узнал, что обвиняемый больше не работает в салоне и никаких работ с автомобилем не проводилось», — рассказали в региональной прокуратуре.

Экс-сотрудник магазина признал вину и выплатил потерпевшему ущерб, однако ему придется отвечать по статье о мошенничестве (159 УК РФ) в суде.