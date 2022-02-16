В Челябинске мебельщик пойдет под суд за обман клиентов на 430 тысяч рублей

Мужчина размещал объявления, предлагал услуги по изготовлению мебели, а потом, по версии следствия, брал предоплату и скрывался с деньгами

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя Михаила Тетенькина. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Первое областное информагентство ранее рассказывало историю потерпевшей Вероники Нуштайкиной. Женщина решила сделать кухню по дизайнерскому проекту, обратилась к обвиняемому и заплатила ему 92 тысячи рублей в качестве предоплаты. Мужчина производил положительное впечатление, приходил с эскизами, инструментом и явно разбирался в теме, потому никаких подозрений не вызвал. Однако мебель он так и не сделал и деньги не вернул.

Вероника написала пост в социальной сети и получила мгновенный отклик от других пострадавших. Кроме того, информация о нем и его услугах уже фигурировала в пабликах «Мошенники Челябинска» и «Подслушано ЧМЗ». По словам пострадавших жителей города, до того, как заняться кухнями, Михаил Тетенькин делал ремонты в квартирах. И делал примерно так: или брал предоплату, или клеил пару полосок обоев и скрывался. Сейчас его объявления заблокированы на сайтах объявлений. Также выяснилось, что раньше он работал в студии мебели, и его бывшие коллеги поделились любопытными фактами: Михаил назанимал у них деньги под расписки на сумму более 60 тысяч рублей и до сих пор остался должен. Да и работу свою, по словам сотрудников студии, делал спустя рукава.

Девять потерпевших долго добивались возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Похищенными денежными средствами он распоряжался по своему усмотрению. В общей сложности от мошеннических действий пострадали девять человек, ущерб составил более 430 тысяч рублей. На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в региональном полицейском главке.

Уголовное дело направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу.

«Мы так долго этого ждали, так долго добивались ответа. Надеемся, наказание будет справедливым», — поделилась с корреспондентом Первого областного информагентства Вероника Нуштайкина.