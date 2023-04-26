В Челябинске мебельщик-мошенник получил 3,5 года поселения за обман 10 клиентов

Приговор вынесен Советским районным судом областного центра

В Советском районном суде Челябинска завершился процесс по уголовному делу Михаила Тетенькина. Мужчина признан виновным в 10 эпизодах мошенничества: он представлялся клиентам сборщиком и изготовителем мебели, брал деньги с доверчивых горожан, но работу не выполнял. Приговором суда ему назначено три года и шесть месяцев колонии-поселения, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Напомним, суд над Тетенькиным длился почти год. Все преступные эпизоды проходили по одной схеме: челябинцы обращались к осужденному, узнав о мебельщике на сайте бесплатных объявлений, вносили предоплату, приглашали на замеры, но оставались ни с чем: получив деньги, Тетенькин просто исчезал. В ходе суда он объяснял свои поступки депрессией и тягой к спиртному.

Накануне, 25 апреля, гособвинитель по совокупности всех преступлений просил для Тетенькина наказание в четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Судья уменьшила этот срок на шесть месяцев, учтя смягчающие обстоятельства: состояние здоровья осужденного и его попытки возместить ущерб нескольким потерпевшим.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.