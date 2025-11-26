В Челябинске майнеры похитили электричества на 121 млн рублей

Среди пострадавших числятся «Уралэнергосбыт» и Россети

В Челябинской области УФСБ поймало банду майнеров криптовалюты. Задержаны четыре человека, им вменяется хищение электроэнергии в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, с ноября 2024 по апрель 2025 года владельцы майнинговой фермы предоставляли «Уралэнергосбыту» и Россетям поддельную отчетность об объемах потребления электричества. Расхождение составило более 121 миллиона рублей. Полученные средства банда использовала по своему усмотрению.

УФСБ и служба безопасности Россетей наведались к криптовалютчикам. Против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Каждому из членов банды грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.