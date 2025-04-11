В Челябинске матрос проката катамаранов спас тонущего мужчину

Пострадавший сорвался с моста

Сегодня, 11 апреля, на реке Миасс в центре Челябинска матрос спас тонущего мужчину, сообщили ИА «Первое областное» очевидцы.

«Матрос заметил тонущего в бинокль и направился к нему на помощь на моторной лодке», — рассказал ИА «Первое областное» руководитель проката катамаранов «Река» Игорь Курныкин.

Он выразил благодарность сотруднику Александру Кульневу за бдительность и мгновенную реакцию. Матрос бросился на помощь сразу, как услышал крики.

По нашим данным, мужчина сорвался с моста. Его осмотрели медики, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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