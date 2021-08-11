В Челябинске матери грозит уголовная ответственность за оставленных дома маленьких дочерей

Девочки 2 и 6 лет регулярно оставались без присмотра

Челябинская полиция начала сбор материалов для возбуждения административного и, возможно, уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы. Женщина оставляла своих маленьких дочерей дома без присмотра. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Утром к дому на Каслинской, 23 после звонка прохожих прибыли сотрудники МЧС. На подоконнике у открытого окна на четвертом этаже стояла 6-летняя девочка и кричала. Оказалось, что малышка просила есть. Ребенок находился дома вместе с двухлетней сестренкой. Благодаря бдительности очевидцев удалось избежать трагедии — прибывшие на вызов пожарные развернули автолестницу, чтобы снять ребенка с подоконника. В этот момент в квартиру зашел брат матери малышек.

«Данная семья попала в поле зрения сотрудников полиции на прошлой неделе, когда жители соседней квартиры обратились с сообщением по поводу оставления детей одних дома без присмотра. Сотрудники полиции вместе с представителями органов опеки выехали на место. В помещении наблюдались неблагоприятные условия проживания, а несовершеннолетние находились в явно неухоженном состоянии. Сотрудниками полиции начат сбор материалов для возбуждения административного производства по статье 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Также с матерью проведена профилактическая беседа», — рассказали в УМВД по Челябинску.

В связи с сегодняшними событиями решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 26-летней матери девочек.