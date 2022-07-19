В Челябинске мать отравившейся наркотиками годовалой девочки оштрафовали на 500 рублей

Сожителю женщины грозит ответственность за употребление веществ

Сегодня, 19 июля, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних Курчатовского района Челябинска, на котором рассмотрели материал в отношении 21-летней жительницы города. Ее годовалая дочь попала в реанимацию после отравления парами наркотика, сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, ЧП случилось в начале июля. Годовалая девочка попала в реанимацию с отравлением веществами. В отношении ее матери было возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Женщину оштрафовали на 500 рублей.

«В отношении сожителя матери решается вопрос о привлечении его к ответственности за употребление наркотиков, в настоящее время проводится соответствующая экспертиза. Ребенок переведен из отделения реанимации, находится на реабилитации в медицинском учреждении. Органами опеки и попечительства района решается вопрос о лишении матери родительских прав», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

За употребление наркотических веществ мужчине грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток по статье 6.9 КоАП РФ.