Сегодня, 19 июля, состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних Курчатовского района Челябинска, на котором рассмотрели материал в отношении 21-летней жительницы города. Ее годовалая дочь попала в реанимацию после отравления парами наркотика, сообщили в прокуратуре региона.
Напомним, ЧП случилось в начале июля. Годовалая девочка попала в реанимацию с отравлением веществами. В отношении ее матери было возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Женщину оштрафовали на 500 рублей.
«В отношении сожителя матери решается вопрос о привлечении его к ответственности за употребление наркотиков, в настоящее время проводится соответствующая экспертиза. Ребенок переведен из отделения реанимации, находится на реабилитации в медицинском учреждении. Органами опеки и попечительства района решается вопрос о лишении матери родительских прав», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
За употребление наркотических веществ мужчине грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток по статье 6.9 КоАП РФ.