В Челябинске мать обвиняют в избиении 8‑летней дочери

Девочку забрали в приют

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы. Ее обвиняют в физическом насилии над несовершеннолетней дочерью. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительной версии, женщина не исполняла родительские обязанности, регулярно отвозила свою старшую, восьмилетнюю, дочь к подруге. Девочка посещала коррекционный детский сад из-за особенностей развития. В отношении матери было возбуждено административное дело.

Далее в ходе прокурорской проверки было установлено, что обвиняемая била дочь, никак не занималась ее развитием и регулярно употребляла алкогольные напитки.

Девочку изъяли в этом году и поместили в приют. Кроме того, у женщины забрали младшую, трехлетнюю, дочь.

В отношении челябинки было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности»).

Решается вопрос о лишении ее родительских прав или их ограничении на определенный срок.