В Челябинске мать и сын пойдут под суд за незаконный оборот наркотиков

Обвиняемому молодому человеку 17 лет

Прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 44-летней женщины и ее 17-летнего сына. Их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сегодня, 17 июня, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, молодой человек забирал на территории города наркотические вещества, фасовал в пакеты и потом раскладывал в тайники. Во время оборудования тайников с закладками молодого человека сопровождала мать. Женщина наблюдала за обстановкой и торопила сына. Обвиняемые были задержаны на месте преступления.

«Из незаконного оборота у соучастников изъято 23 полимерных пакета, в которых находилось около 25 граммов мефедрона», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. В отношении матери и сына были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Им грозит до 20 лет лишения свободы. У 44-летней женщины на иждивении есть восьмилетний ребенок.