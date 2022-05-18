В Челябинске мать двоих детей отправили в колонию за незаконное хранение наркотиков

Женщина собиралась сбыть вещества через тайники‑закладки

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 35-летней женщине. Она признана виновной в попытке сбыта и хранении наркотиков (часть 3 статьи 30, статья 228 и 228.1 УК РФ). Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в сентябре прошлого года женщина расфасовала героин в 17 свертков и разместила их по городу в тайниках-закладках.

«В ходе обыска по месту жительства подсудимой изъята оставшаяся масса предназначенного для сбыта наркотического средства не менее 68,75 гр. В судебном заседании женщина признала вину в полном объеме, просила учесть неудовлетворительное состояние здоровья, связанное с употреблением наркотиков, и наличие на иждивении двух детей — 11-летних близнецов», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

С учетом рецидива суд назначил виновной наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.