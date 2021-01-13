В Челябинске маршрутка врезалась в столб

В результате ДТП пострадал водитель ПАЗа

Накануне вечером в Ленинском районе Челябинска произошло серьезное ДТП. Маршрутный ПАЗ с пассажирами врезался в столб. Очевидцы успели снять произошедшее на видео и выложить в социальные сети.

Авария произошла на Копейском шоссе около девяти часов вечера. Как сообщают очевидцы, маршрутка, следующая по маршруту № 22, заметно пострадала и почти развалилась от удара. Пострадал и водитель ПАЗа: его вытаскивали из помятой кабины пассажиры.

По данным челябинского ГИБДД, по предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением и наехал на опору.

«В результате ДТП пострадал водитель ПАЗа, ему была оказана медицинская помощь. Информации о других пострадавших пока нет»,— сообщили в ведомстве.

Еще одна серьезная авария произошла накануне в Миассе. Прямо во время движения загорелась иномарка. Водителю помогли выбраться из горящей машины. Подробнее о ЧП можно узнать здесь.