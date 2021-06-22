В Челябинске маршрутка сбила велосипедиста

Пострадавшему назначено лечение

На улице Салютной в Челябинске водитель ПАЗа сбил велосипедиста. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП случилось накануне днем напротив дома № 14 по улице Салютной. Водитель маршрутного такси № 85 при повороте направо на регулируемом перекрестке наехал на 28-летнего велосипедиста.

«Водитель ПАЗа ехал на разрешающий сигнал светофора. Велосипедист получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение», — уточнили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Как ранее писал наш сайт, в Челябинске автомобиль ГАЗ сбил 13-летнего велосипедиста.