В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в столб

Медицинская помощь потребовалась одному человеку

Сегодня днем, 15 января, в Челябинске на Комсомольском проспекте водитель маршрутки врезался в столб. Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в результате пострадала пассажир транспорта.

«На Комсомольском проспекте, 69 примерно в 13:20 32-летний водитель маршрутного такси, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате 35-летняя пассажирка получила травмы»,— уточнили в ведомстве.

Пострадавшую увезли в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.