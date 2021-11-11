В Челябинске маршрутка с пассажирами врезалась в опору моста

Одному человеку понадобилась медицинская помощь

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня, 11 ноября, рядом с домом № 60/1 на Копейском шоссе в Челябинске маршрутка врезалась в опору моста. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по городу.

Авария случилась примерно в 10:10.

«46-летний водитель Ford Transit не справился с управлением и совершил наезд на препятствие», — рассказали в ГИБДД.

Авария случилась с маршруткой № 42, которая подъезжала к мосту в Ленинском районе. Медицинская помощь понадобилась одному пассажиру маршрутки.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.