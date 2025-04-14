В Челябинске мальчик на самокате попал под колеса маршрутки

Ребенка госпитализировали

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Сегодня, 14 апреля, на перекрестке улицы Чичерина и Комсомольского проспекта мальчика на самокате сбил водитель маршрутки, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

Судя по кадрам камеры «Интерсвязи», ребенок не спешился. О характере травм ребенка пока ничего не известно, мы уточняем информацию.

Как ранее сообщал наш сайт, мотоциклист и его пассажирка пострадали в ДТП в Челябинске.

UPD: в аварии пострадал девятилетний школьник, у мальчика серьезные травмы. За рулем ПАЗа находился 55-летний водитель.