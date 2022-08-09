В Челябинске лжесотрудники пенсионного фонда украли деньги у пожилой пары

Пострадавшие обратились в полицию

В Ленинском районе Челябинска две женщины под видом сотрудниц регионального отделения пенсионного фонда проникли в квартиру пожилой пары и похитили все накопленные деньги. Об этом Первому областному информагентству сообщили родственники потерпевших.

«Это случилось еще 4 августа. Дедушка открыл дверь, и две женщины начали рассказывать о новой надбавке к пенсии и денежной реформе — якобы надо поменять старые купюры на новые. Попросили показать купюру в 500 рублей, чтобы узнать, „попадает ли ее номер под программу или нет“. Дедушка показал купюру (женщины приметили, откуда он ее достал), но сказал, что сам свяжется с пенсионным фондом. Затем, пока одна из злоумышленниц заговаривала 84-летнего деда, вторая проникла в комнату и вытащила все накопленные деньги», — рассказали родственники.

Пожилые челябинцы сообщили детям о происшествии только на следующий день. Родные потерпевших сразу обратились в полицию. В УМВД по Челябинску Первому областному информагентству ситуацию обещали прокомментировать позднее.