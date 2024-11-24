В Челябинске лжеинженер проник в квартиру 86-летней пенсионерки и ограбил ее

Полицейские задержали подозреваемого

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Жительница одного из домов по улице Энгельса в Челябинске обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам 86-летней пенсионерки, после прихода инженера у нее пропало свыше 50 тысяч рублей. Подозреваемого в совершении преступления оперативно задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру постучал молодой человек, представившийся сотрудником по обслуживанию фильтров. Он предложил ей провести осмотр и заменить вентили за 30 тысяч рублей. Женщина согласилась только на осмотр стоимостью 10 тысяч рублей и пустила его в квартиру. После того, как «мастер» ушел, она обнаружила пропажу 53 тысяч рублей.

Полицейские опросили пострадавшую и возможных свидетелей и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Екатеринбурга. По словам парня, он увидел, откуда женщина доставала деньги, отвлек ее просьбой принести воды и украл накопления.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Мера пресечения ему избирается.