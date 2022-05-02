В Челябинске лжебанкиры заработали более двух миллионов рублей

Участникам ОПГ грозит до семи лет тюрьмы

В Челябинске участники организованной группы, занимаясь незаконной банковской деятельностью, «заработали» более двух миллионов рублей. Полицейские задержали всех подозреваемых, в их отношении возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, не имея регистрации кредитной организации и лицензии. Поступающие от заказчиков деньги они переводили на подконтрольные счета и обналичивали. За свои услуги они брали определенную сумму. На момент их задержания прибыль составила около двух миллионов рублей.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по пункту „а“ части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконная банковская деятельность“), проведены обыски, в ходе которых изъято более 70 флэш-токинов, 40 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карточек, более 100 печатей и компьютерная техника, а также документы и черновые записи»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.