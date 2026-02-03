В Челябинске локомотив врезался в легковушку на железнодорожном переезде

Автомобилист проигнорировал ПДД

Сегодня, 3 февраля, утром в Челябинске на железнодорожном переезде между постом Восточным и станцией Чурилово произошло ДТП с участием одиночного локомотива и легкового автомобиля, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Установлено, что автомобилист не убедился в безопасности и выехал на пути прямо перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Предварительно, пострадавших нет. На движение грузовых и пассажирских поездов ЧП не повлияло.