Пятилетняя девочка пострадала на пожаре в Челябинске

В одном из домов на улице Агалакова сразу на пяти этажах вспыхнула проводка

Сегодня около 19.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в десятиэтажном доме по улице Агалакова в Челябинске. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнём был охвачен электрокабель в технических каналах электрощитовой с 3 по 9 этажи.

«Потребовалась срочная эвакуация проживающих в этом доме людей. Огнеборцы эвакуировали жителей по маршевым лестницам, всего 20 человек, из них двое детей. В тушении принимало участие 46 человек и 14 единиц техники, а также службы муниципального звена», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар был оперативно ликвидирован, а человеческих жертв удалось избежать.

«Помощь медиков понадобилась 5-летней девочке, которая отравилась продуктами горения. Вместе с мамой её отвезли на обследование в детскую городскую больницу № 1. Также с отравлением продуктами горения госпитализирована пожилая женщина», — прокомментировали в администрации города.

На данный момент идет проверка квартир и проветривание помещений. Причина пожара устанавливается, на месте работает испытательная пожарная лаборатория.