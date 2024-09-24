В Челябинске ликвидировали сеть фирм-однодневок

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел

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Сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области нейтрализовали сеть подставных организаций, сообщили в региональном полицейском главке.

Подставные организации оформлял на себя 50‑летний местный житель, однако вести предпринимательскую деятельность не планировал.

«В одном из офисов в Советском районе Челябинска изъяты документы на 60 подставных организаций, а также учредительные документы, печати, электронные цифровые подписи, персональные компьютеры с актуальными базами данных, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, ключи от дистанционного банковского обслуживания и паспорта граждан Российской Федерации», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Устанавливаются другие участники предполагаемого преступления.