В Челябинске легковушка врезалась в грузовик

Один из участников движения скончался в результате аварии.

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Накануне вечером в Челябинске произошло страшное ДТП с участием грузового автомобиля. Один из участников движения скончался. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 27 сентября в 22:20 на улице Игуменка около дома № 119. Водитель автомобиля «Дэу Матиз» 1966 года рождения не сбавил скорость и врезался во впереди следующий грузовик «Урал», который выполнял мойку дорожного ограждения.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Дэу Матиз“, который неоднократно привлекался сотрудниками ГИБДД за различные нарушения Правил дорожного движения, от полученных травм скончался на месте происшествия»,— прокомментировали в ведомстве.

Всего за минувшие выходные в Челябинске произошло 123 дорожно-транспортных происшествия, в 8 из которых участники движения получили ранения. Ещё два челябинца погибли. В ходе работ по надзору за дорожным движением выявлено 839 нарушений Правил дорожного движения. 54 челябинца отстранили от вождения, поскольку они либо находились в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Ещё 25 человек находились за рулём, не имея необходимых прав.