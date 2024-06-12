В Челябинске легковушка врезалась в грузовик и улетела в кювет

Госавтоинспекция ищет очевидцев смертельного ДТП

В Челябинске устанавливаются обстоятельства смертельной аварии, которая произошла утром в среду, 12 июня, неподалеку от СНТ «Уралец» в Курчатовском районе.

По предварительным данным, столкнулись грузовик Mercedes Benz Аctros под управлением 45-летнего шофера и Renault Megane, где за рулем был 20-летний местный житель.

Сообщается, что в результате автокатастрофы на месте от полученных травм скончался пассажир легковушки.

Для установления объективной картины аварии Госавтоинспекция просит водителей, проезжавших на данном участке дороги с 7:30 до 8:20, предоставить видеозаписи в отдел ГАИ Челябинска по адресу: улица Гончаренко, 99.