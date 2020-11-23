В Челябинске легковушка столкнулась с маршрутным такси

Авария произошла в Курчатовском районе города.

В Челябинске в дорожно-транспортном происшествии «встретились» маршрутное такси и легковой автомобиль. Авария произошла днем 21 ноября в Курчатовском районе города. На остановке «Проспект Победы» хетчбэк «Хёндай Гетц» столкнулся с маршруткой № 22.

«На улице Молодогвардейцев, напротив дома 29, женщина-водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем „Хёндай Гетц“, не выдержала безопасную дистанцию и совершила столкновение с остановившимся впереди автобусом ПАЗ», — сообщили сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В результате аварии водитель автомобиля «Хёндай» получила телесные повреждения.