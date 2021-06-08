В Челябинске легковушка сбила девушку на электросамокате

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сегодня утром, 8 июня, на проспекте Ленина, 76 водитель автомобиля «Киа» наехал на девушку, пересекающую проезжую часть на самокате. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.



Авария случилась возле Южно-Уральского государственного университета. Девушка пересекала проезжую часть на электросамокате, в этот момент на нее налетела легковушка. Пострадавшая упала на асфальт.



«Все обстоятельства уточняются. По предварительным данным, пострадавшая получила травмы и ей понадобилась медицинская помощь», — рассказали в городской Госавтоинспекции.



По сведениям очевидцев, водитель выбежал к сбитой девушке и сидел рядом с ней до приезда медиков.



В ГИБДД напоминают, что водители электросамокатов мощностью меньше 250 ватт обязаны спешится на проезжей части. Если мощность самоката больше, то пользователям необходимо иметь водительские права.

