Сегодня утром, 8 июня, на проспекте Ленина, 76 водитель автомобиля «Киа» наехал на девушку, пересекающую проезжую часть на самокате. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
Авария случилась возле Южно-Уральского государственного университета. Девушка пересекала проезжую часть на электросамокате, в этот момент на нее налетела легковушка. Пострадавшая упала на асфальт.
«Все обстоятельства уточняются. По предварительным данным, пострадавшая получила травмы и ей понадобилась медицинская помощь», — рассказали в городской Госавтоинспекции.
По сведениям очевидцев, водитель выбежал к сбитой девушке и сидел рядом с ней до приезда медиков.
В ГИБДД напоминают, что водители электросамокатов мощностью меньше 250 ватт обязаны спешится на проезжей части. Если мощность самоката больше, то пользователям необходимо иметь водительские права.
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