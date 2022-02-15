В Челябинске легковушка сбила 12‑летнего подростка

Школьник получил травму ноги

Напротив дома № 22 по улице Курчатова 20-летний водитель «Лады» сбил 12-летнего школьника. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне днем. Подросток переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

«Водитель автомобиля „Лада-Приора“ поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора и сбил несовершеннолетнего пешехода. Пострадавший получил травму ноги. Ребенок был одет в одежду ярких тонов со световозвращающими элементами на рукаве», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД напоминают, что перед началом перехода проезжей части всегда необходимо убедиться, что транспортные средства полностью остановились и пропускают.