В Челябинске легковушка протаранила пожарную машину, ехавшую на вызов

Обошлось без жертв

В Челябинске пожарная машина, ехавшая на вызов с включенными проблесковыми маяками, стала участником ДТП. На перекрестке спецтранспорт протаранила легковушка. Факт аварии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Инцидент произошел 3 мая около 15:00 часов дня, Две машины столкнулись на широком перекрестке улицы 40-летия Победы и Комсомольского проспекта.

«При следовании на пожар с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками автоцистерна попала в ДТП. Пострадавших в результате происшествия нет. Обстоятельства устанавливаются», — рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Ирина Шафеева.

Судя по видеокадрам с места аварии, Toyota Land Cruiser не уступила дорогу спешившей на вызов специальной машине.

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