В Челябинске легковой автомобиль зажало между автобусом и троллейбусом

Водителю автобуса стало плохо, что и послужило причиной ДТП

Сегодня, 23 мая, в Челябинске в результате ДТП легковой автомобиль Lada Granta оказался зажат между автобусом и троллейбусом. Как сообщили ИА «Первое областное» в городской ГИБДД, аварию спровоцировал водитель автобуса, которому стало плохо за рулем.

ДТП произошло на пересечении Свердловского тракта и улицы Радонежской. Все три транспортных средства двигались в попутном направлении, друг за другом.

«Водителю автобуса ЛиАЗ стало плохо, и он совершил наезд на автомобиль Lada Granta. А тот в свою очередь — на впереди идущий троллейбус», — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя автобуса увезли в больницу.