В Челябинске легковой автомобиль отбросило на маршрутку с пассажирами

В ДТП пострадало трое

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5 января в Челябинске на проспекте Победы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутного такси № 47. Как сообщили в ГУ МВД региона, по предварительным данным «Жигули» вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. После столкновения ВАЗ 2107 отбросило на маршрутку.



«ДТП произошло ориентировочно в 14:20 у дома по адресу проспект Победы, 58. За рулем ВАЗ 2107 находился водитель 1995 года рождения»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В результате аварии трое человек пострадало. Из них двое пассажиров маршрутного такси и пассажир автомобиля Mercedes.