Два иностранца попали под колеса автомобиля на северо-западе Челябинска. Инцидент произошел у дома № 59 на улице Ворошилова поздно вечером 1 мая, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
«По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем „Лада-Гранта“, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет», — отмечают в пресс-службе.
Оба пешехода получили травмы, но живы.
По данным ГАИ, пострадавшим по 19 лет. По словам очевидцев, они — иностранцы.
Между тем сорокалетний мужчина погиб на автодороге Челябинск — Новосибирск.