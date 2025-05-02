В Челябинске «Лада‑Гранта» сбила двух иностранцев

Молодые люди получили травмы, но остались живы

Два иностранца попали под колеса автомобиля на северо-западе Челябинска. Инцидент произошел у дома № 59 на улице Ворошилова поздно вечером 1 мая, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем „Лада-Гранта“, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет», — отмечают в пресс-службе.



Оба пешехода получили травмы, но живы.

По данным ГАИ, пострадавшим по 19 лет. По словам очевидцев, они — иностранцы.

Между тем сорокалетний мужчина погиб на автодороге Челябинск — Новосибирск.