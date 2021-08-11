На балконе третьего этажа по улице Скульптора Головницкого вспыхнул пожар. Выгорела деревянная обшивка. Об этом сегодня, 11 августа, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
ЧП случилось накануне вечером. Резко вырвавшееся с балкона пламя напугало местных жителей — люди вызвали пожарных.
«Квартиранты успели самостоятельно ликвидировать пожар до прибытия подразделения. Пострадавших нет. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых бензиновых, керосиновых и других устройств», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
По словам местных жителей, квартиру снимали мигранты и теперь хозяева намерены выселить нерадивых арендаторов.