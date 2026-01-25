В Челябинске курьер маркетплейса похитил товаров на 3 млн рублей

Мужчина подменял содержимое посылок и оформлял возвраты

В Челябинске полицейские задержали 30-летнего мужчину, который заказывал на маркетплейсе дорогостоящую технику и оформлял возвраты, оставляя товар себе. В результате продавцы потеряли более трех миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Челябинец, работая курьером маркетплейса, использовал подставные аккаунты и заказывал бытовую технику с курьерской доставкой на дом. Дома он подменял новые товары на схожие старые и оформлял возвраты.

«Полицейские установили 38 эпизодов противоправной деятельности. В период с августа 2025 года злоумышленник похитил технику на общую сумму более 3 миллионов рублей»,— уточнили в ведомстве.

Курьер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Технику потерпевшим вернули.