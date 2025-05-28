В Челябинске крупный пожар в промзоне уничтожил 12 автомобилей

Огонь распространился на площади 800 квадратных метров

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Поздно вечером 27 мая в Челябинске в промышленной зоне на Свердловском тракте загорелись деревянные поддоны. Пламя быстро распространилось и перекинулось на автомобили. Спасатели Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали по повышенному номеру сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар локализовали и ликвидировали ночью на площади 800 квадратных метров. Предварительно, в результате уничтожены восемь легковых автомобилей и четыре грузовых. Среди людей пострадавших нет.

«К месту пожара направлена испытательная лаборатория и специалисты по управлению беспилотниками для мониторинга обстановки»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас идет проливка и разборка конструкций. Причины ЧП устанавливаются.