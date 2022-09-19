В Челябинске кроссовер врезался в реанимобиль

Информация о пострадавших уточняется

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Сегодня, 19 сентября, на перекресте улиц Доватора и Воровского кроссовер протаранил автомобиль реанимации, сообщаю очевидцы.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи с мигалками проезжал на запрещающий сигнал светофора, а кроссовер не успел остановиться и врезался в реанимобиль сбоку.

В ГИБДД по Челябинску подробности ДТП обещали рассказать позднее.

UPD: В Госавтоинспекции Первому областному информагентству сообщили, что за рулем машины скорой помощи находился 57-летний мужчина. Кроссовером Ford управляла 38-летняя женщина. Пострадавших нет.