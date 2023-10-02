В Челябинске кроссовер перевернулся после столкновения с тралом

Водитель не пострадал

Сегодня, 2 октября, на Копейском шоссе в Челябинске 44-летний водитель Volvo не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным тралом Volvo Trucks, сообщили в городской Госавтоинспекции.

За рулем трала находился 23-летний мужчина. От удара кроссовер перевернулся.

Как ранее сообщал наш сайт, в центре Челябинска столкнулись три легковушки. Судя по фотографиям, серьезные повреждения получили корейский внедорожник и «Хонда». Очевидно, первый въехал сзади во вторую машину на большой скорости.