В Челябинске кроссовер перевернулся на крышу и сбил пешеходов в ДТП с легковушкой

Происшествие запечатлели уличные камеры

На перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки (возле остановки «Тракторозаводский рынок») в среду, 30 августа, произошла серьезная дорожная авария, в которой пострадали четыре человека. Судя по видеозаписям, сделанным с камер компании «Интерсвязь», легковушка протаранила автомобиль, принадлежащий компании, занимающейся арендой машин. От удара каршеринговое авто вылетело прямо на пешеходов, которые стояли неподалеку от остановки, а затем перевернулось на крышу.

На видеозаписи с моментом ДТП видно, как иномарка поворачивает на перекрестке налево, а в этот момент к ней навстречу едет автомобиль из сервиса каршеринга. Удар пришелся в боковую часть арендованной машины, от которого авто занесло на пешеходный переход, а затем оно пробило ограждение. Задним бампером задело женщину-пешехода, ожидавшую разрешающий сигнал светофора. Кроме того, одна из секций сломанного ограждения ударила по мужчине, стоявшему рядом.





По данным ГИБДД Челябинска, на перекрестке столкнулись каршеринговый Lifan под управлением 24-летнего парня и Mazda, за рулем которой находился 73-летний мужчина. В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и пассажир из «Лифана» и два пешехода. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.