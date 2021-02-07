В Челябинске контролеры высадили из трамвая троих детей

Юные челябинцы оплатили проезд, но билеты потеряли и предъявить проверяющим не смогли

Сегодня в Челябинске контролеры высадили из трамвая троих детей, которые оплатили проезд, но потеряли билеты и не смогли их предъявить. Кондуктор и пассажиры уверяли проверяющих, что дети покупали билеты, однако те и слушать не захотели. И не только высадили детей, но и на кондуктора составили акт.

Инцидент произошел примерно в 15:30 в трамвае, следующем по маршруту № 3, на отрезке от улицы Черкасской до Заводоуправления. Кондуктор Наталья Кузьмина в социальных сетях удивилась наглости контролеров и рассказала, как произошла неприятная и даже опасная для детей ситуация.

«До какой степени наши контролеры будут наглеть? Сейчас у меня был такой случай: зашли трое детей, они купили билеты, я им выбила три чека одной лентой, дети ехали, все нормально было. Зашли контролеры. Они проверили у всех билеты, дошла очередь до детей. Они куда-то сунули эти билеты — это ведь дети, — и не смогли предъявить их. Контролеры высадили детей из вагона, они так и не доехали до своей остановки, на меня составили акт, что у меня безбилетные пассажиры. Им все доказывают, что дети оплачивали проезд. Я разорвала этот акт, может быть, я, конечно, неправильно поступила. Но дело-то в чем? Даже если бы дети ехали без билета, мы не имеем права их высадить. Но эти-то дети оплатили!»— рассказала Наталья Кузьмина.

Местные жители в комментариях ужаснулись произошедшему и посоветовали родителям высаженных детей написать на контролеров жалобу.

«А если у детей больше нет денег, а если замерзнут? Да вообще никто не имеет права высаживать. Я бы на месте родителей этих детей приехала и написала жалобу на них, чтобы наказали»,— написала пользователь Ольга Ольховская.

Получить комментарий в ЧелябГЭТ редакции Первого областного информационного агентства не удалось.