В Челябинске контрактнику вынесли приговор за дезертирство и подделку паспорта

Рядовой отправлен в колонию особого режима

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему за дезертирство и подделку документов (статьи 338 УК РФ, 327 УК РФ). Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что контрактник весной 2023 года без уважительных причин самовольно покинул воинскую часть. Затем в интернете за 200 тысяч рублей он купил поддельный паспорт гражданина РФ на чужое имя.

«По этому паспорту виновный покупал билеты на разные виды транспорта, в итоге был установлен в Кургане сотрудниками полиции, которые обнаружили признаки подделки документа», — рассказали в пресс-службе суда.

Виновному назначено семь лет лишения свободы в колонии особого режима.